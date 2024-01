Arkema : entrée au capital de Tiamat

(AOF) - Arkema devient actionnaire de la start-up Tiamat, spin-off du CNRS en 2017 et pionnière de la technologie des batteries sodium-ion. Cette prise de participation permettra au groupe d’accélérer le développement de solutions techniques adaptées à ces batteries qui n’utilisent pas de lithium. Le Groupe affiche ainsi une nouvelle fois sa volonté d’être un acteur de référence dans les matériaux pour batteries, proposant une palette unique de produits adaptés à toutes les technologies de stockage de l’énergie.

- Premier chimiste français et acteur majeur des matériaux de spécialités ;

- Chiffre d’affaires de 11,5 Mds€, répartie entre les adhésifs pour 25 %, les matériaux avancés pour 38 %, les solutions de revêtement pour 28 % et la chimie intermédiaire pour 9%, avec des positions de leader mondial sur les 9/10èmes du portefeuille ;

- Chiffre d’affaires équilibré entre l’Amérique du nord (35 % des ventes), l’Europe (33 %) et l’Asie (28 %) -les Etats-Unis, la Chine et l’Asie du sud-est étant les trois marchés clés du groupe ;

- Modèle d’affaires en 3 points : accélérer la croissance organique et l’innovation, renforcer les matériaux de spécialité via les acquisitions, viser l’excellence opérationnelle et commerciale ;

- Capital ouvert avec une présence forte du FSP (7,9 %des actions et 13 % des droits de vote) et des salariés (7,6 % et 11,1 %), Thierry Le Hénaff étant président-directeur général du conseil d’administration de 14 membres ;

- Bilan sain avec 2,6 Mds€ de dette nette et un effet de levier de 1,3 à fin juin.

- Ambitions 2024 confirmées :

- élargissement des positions de leader mondial et réduction du biais cyclique,

- ventes de 10 à 11 Mds€, marge opérationnelle autour de 17 % et génération de trésorerie libre de + 40 % ;

- Stratégie d’innovation au service du développement durable avec une R&D dotée de 2,3 %des revenus et un portefeuille de + 10 500 brevets :

- 4 focus : 9 % pour les thèmes transversaux (batteries, recyclage, biomatériaux…), 40 % dans les matériaux avancés, 24 % dans les adhésifs, 21 % dans les revêtements et 6 % dans la chimie intermédiaire,

- dans les matériaux de spécialités : 1,4 Md€ de chiffre d’affaires issu de produits de moins de 5 ans ;

- structure d’incubation, laboratoire digital axé sur l’intelligence artificielle , partenariats scientifiques et industriels ;

- Stratégie environnementale 2030 aux objectifs relevés et validés par le SBTi :

- réduction de 48,5 %, vs 2019, ses émissions de CO2 dans les scopes 1 et 2 et de 54 % pour toute la chaîne de valeur, via 400 M€ d’investissements dédiés,

- montée à 65 % de l’offre durable (53 % des ventes en 2022) et à 80 % en 2025 de la part des achats durables,

- déploiement de l’économie circulaire, de la conception au recyclage des produits des clients (cible de 50 % des revenus réalisés à partir de matières recyclées vs 41 % en 2022),

- 9/10èmes des nouveaux brevets dédiés au développement durable et 5 plateformes d’innovation durable pour 1,5 Md€ de ventes additionnelles cumulées ;

- Volontarisme des investissements dans les batteries lithium-ion, les élastomères pour le sport et l’impression 3 D et nombreux projets d’expansion industrielle (polyamide 11 à Singapour, Nutrien aux Etats-Unis, PVDF en France et Chine, Pebax en France… ) qui contribueront à hauteur de 50 à 70 M€ au résultat d’exploitation 2023 ;

- Poursuite de la rotation du portefeuille pour être un pur acteur des matériaux de spécialités en 2024, contre 91 % à fin juin 2023.

- Persistance de la faiblesse de la demande, hors automobile, batteries et énergie ;

- Inflation des matières premières et pénuries dans l’activité revêtements, compensées par la hausse des prix de vente ;

- Réalisation de l’acquisition, pour 728$, de 54 % du coréen PI Advanced Material qui renforcera le pôle matériaux de spécialités (adhésifs, matériaux avancés et solutions de revêtement) dans l’électronique et les batteries ;

- Après un repli de 23 % des revenus mais une hausse de la marge opérationnelle à fin juin, anticipation 2023 d’un bénéfice brut d’exploitation en repli, entre 1,5 et 1,6 Md€.

