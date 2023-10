Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: empreinte carbone réduite dans les polyamides information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 08:08









(CercleFinance.com) - Arkema indique avoir encore réduit de 46% l'empreinte carbone de ses grades de polyamide 11 Rilsan bio-sourcés, à moins de deux kg CO2e/kg, grâce à des sources d'énergie renouvelables ou bas carbone et à une efficacité énergétique améliorée de sa production.



'Cela représente une amélioration d'environ 70% par rapport aux résines polyamides traditionnelles utilisant des matières premières d'origine fossile et des sources d'énergie conventionnelles', souligne le chimiste.



Arkema ajoute avoir mis en place un plan d'action pour poursuivre la décarbonation de cette gamme, l'objectif étant de réduire l'empreinte carbone de 50% supplémentaires d'ici à 2030 pour offrir à ses clients une des empreintes carbones les plus faibles du marché.





