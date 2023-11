Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: émission obligataire de 700 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 09:22









(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé hier soir avoir placé avec succès une émission obligataire de 700 millions d'euros à échéance 6,5 ans portant un coupon annuel de 4,25% afin, entre autres, d'étendre la maturité de sa dette.



Dans un avis financier, le groupe de chimie français dit viser à travers cette opération le refinancement de ses échéances obligataires les plus proches et l'allongement de la maturité moyenne de sa dette.



Arkema est noté 'BBB+' par l'agence Standard & Poor's, avec une perspective 'positive', et 'Baa1' avec une perspective 'stable' par Moody's.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.44%