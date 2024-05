Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: EBITDA en retrait au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Arkema dévoile un résultat net courant en baisse de 14,8% à 138 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, soit 1,84 euro par action, ainsi qu'un EBITDA en retrait de 4,6% à 350 millions, soit une marge d'EBITDA en légère progression de 0,5 point à 15%.



Le chiffre d'affaires a diminué de 7,3% à 2,34 milliards d'euros, avec une légère progression des volumes, mais un effet prix négatif reflétant surtout la baisse des matières premières et les conditions de marché encore défavorables dans l'amont acrylique et le PVDF.



'Arkema s'est attaché à gérer strictement ses opérations et à progresser dans la réalisation de ses principaux projets en cours afin d'en recueillir les premiers bénéfices dès le printemps', indique son PDG Thierry Le Hénaff.



Le groupe de chimie confirme son objectif pour l'année 2024 d'un EBITDA estimé entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros, 'en fonction du niveau de la reprise de la demande, et avec une saisonnalité davantage pondérée sur la deuxième partie de l'année'.





