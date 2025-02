Arkema: EBITDA annuel en hausse de 2% information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Arkema publie un résultat net courant en baisse de 5,7% à 616 millions d'euros au titre de 2024, soit 8,23 euros par action, et un flux de trésorerie courant en chute de 44,9% à 419 millions, mais un EBITDA en hausse de 2,1% à 1,53 milliard d'euros.



Le chiffre d'affaires du groupe de chimie est resté stable (+0,3%) à 9,54 milliards dans un contexte macroéconomique marqué par une demande globalement faible. Ses volumes ont néanmoins augmenté de 2,4%, tirés par les matériaux de spécialités (+3,1%).



En ligne avec sa politique de croissance progressive du dividende, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 22 mai un dividende en hausse de 2,9% à 3,60 euros par action au titre de 2024, soit un taux de distribution de 44%.



Arkema vise à réaliser en 2025 un EBITDA en hausse, situé entre 1,53 et 1,67 milliard d'euros en fonction de l'évolution des conditions macroéconomiques, et à augmenter fortement son flux de trésorerie courant à environ 600 millions.





