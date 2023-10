Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema: démarrage d'une production à Nansha information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir démarré la production de résines de spécialités Sartomer photoréticulables par UV/LED sur l'extension de son site de Nansha, en Chine, où le groupe a investi pour doubler la capacité, comme annoncé fin 2021.



'Ceci permettra d'accompagner le développement de solutions plus durables pour des applications en forte croissance sur les marchés asiatiques, comme les solutions de pointe dans l'électronique, et dans les énergies renouvelables', explique le chimiste.



L'augmentation de capacité de Nansha utilise les procédés et les normes de fabrication les plus récents. L'ensemble du site vise une croissance neutre en carbone grâce à l'achat d'électricité verte et à l'installation de panneaux solaires.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.81%