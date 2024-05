Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: collaboration avec ProLogium dans les batteries information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Arkema indique avoir été choisi par le groupe taiwanais ProLogium comme partenaire clé de développement et d'approvisionnement en matériaux pour batteries lithium-céramique de nouvelle génération, avant le lancement de sa gigafactory de Dunkerque.



La collaboration entre les deux groupes, qui a débuté en 2010, va en effet s'accélérer suite à l'intention de ProLogium d'établir un laboratoire de R&D de pointe en France, où se trouve le Centre d'Excellence Batteries d'Arkema.



Elle portera sur les grades de PVDF Kynar et les matériaux avancés de haute performance adaptés aux batteries lithium-céramique de ProLogium, mais prévoit aussi d'exploiter la large gamme de technologies d'Arkema pour l'intérieur des cellules de batteries.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris -0.50%