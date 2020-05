Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema-CA et bénéfice en baisse au T1, amélioration attendue au S2 Reuters • 06/05/2020 à 07:10









6 mai (Reuters) - Arkema AKE.PA a publié mercredi les prévisions et résultats suivants: * CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 À 2,1 MILLIARDS D'EUROS, -5,7% PAR RAPPORT AU T1 2019, MARQUÉ PAR L'IMPACT DU COVID-19 * EBITDA DE 300 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 19% PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2019, PRINCIPALEMENT IMPACTÉ PAR LES EFFETS DU COVID-19 À HAUTEUR D'ENVIRON 45 MILLIONS D'EUROS * RÉSULTAT NET COURANT DE 100 M€, SOIT 1,31 EURO PAR ACTION AU T1 * FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE NÉGATIF DE 38 MILLIONS D'EUROS * DETTE NETTE DE 2,481 MILLIARDS, EN HAUSSE DE 150 MILLIONS PAR RAPPORT À FIN 2019 * NIVEAU DE LIQUIDITÉ DE 1,5 MILLIARD D'EUROS À FIN MARS * RÉDUCTION DES INVESTISSEMENTS DE 100 MILLIONS D'EUROS * BAISSE DES COÛTS FIXES DE 50 MILLIONS D'EUROS EN 2020 POUR S'ADAPTER AU CONTEXTE DU COVID-19 * L'ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE RESTE ENCORE TROP INCERTAINE POUR ÉTABLIR UNE ESTIMATION SUFFISAMMENT FIABLE DE L'IMPACT DE CETTE CRISE SUR LES RÉSULTATS D'ARKEMA EN 2020 * LE GROUPE S'ATTEND À UNE AMÉLIORATION PROGRESSIVE DE LA DEMANDE GLOBALE À PARTIR DE LA MI-ANNÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AKE.PA

