Arkema: baisse de 6% de l'EBITDA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Arkema publie un résultat net courant en recul de 28,3% à 99 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, soit 1,31 euro par action, et un EBITDA en légère baisse de 6% à 329 millions, soit une marge en repli de 1,2 point à 13,8%.



Le chiffre d'affaires du groupe de chimie a augmenté de 1,7% à 2,38 milliards d'euros, avec des volumes stables (-0,2%), mais un effet périmètre de +1,9% correspondant essentiellement à l'intégration des adhésifs de lamination de Dow.



'Les volumes et la performance financière d'Arkema résistent bien au premier trimestre, dans un environnement de demande globalement faible en dehors de l'Asie qui progresse, et un contexte géopolitique incertain', juge le groupe.



Arkema vise à réaliser en 2025, sauf ralentissement majeur de la croissance mondiale lié aux perturbations géopolitiques, un EBITDA au moins égal à l'an dernier à taux de change constant et un flux de trésorerie courant en forte hausse, proche de 600 millions d'euros.





