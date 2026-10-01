Arkema annonce un investissement de 10 millions d'euros

Le groupe renforce sa position stratégique dans la filière des batteries en annonçant un projet d'extension de 10 millions d'euros pour son Centre d'Excellence Batteries mondial, implanté à Oullins-Pierre-Bénite en Auvergne-Rhône-Alpes, au coeur du Centre de Recherche Rhône-Alpes.

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à développer ses capacités de recherche dans les matériaux avancés. Il vient consolider un réseau international de R&D dense, incluant des installations en France, ainsi qu'en Chine, en Corée du Sud, au Japon et aux Etats-Unis, marqué récemment par l'inauguration en septembre 2025 d'un laboratoire de fabrication d'électrodes sans solvant en Normandie et par divers investissements en Asie et en Amérique.

Grâce à cette opération, la surface du centre français sera multipliée par trois. Les infrastructures bénéficieront d'une modernisation intégrant une accélération de la digitalisation des activités. L'objectif est d'anticiper les futurs standards industriels des fabricants de cellules et d'adapter les matériaux aux exigences des batteries actuelles et de nouvelle génération. En reproduisant directement les conditions de fabrication de ses clients, Arkema vise à optimiser la densité d'énergie, à réduire le temps de charge et à renforcer la sécurité des batteries.

La concrétisation de ce projet s'appuie sur des dispositifs d'aide publique, ayant bénéficié du soutien du Crédit d'Impôt Recherche et de l'Etat via le plan France 2030.