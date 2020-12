Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arkema annonce la cession de son activité PMMA à Trinso pour €1,137 md Reuters • 14/12/2020 à 08:55









PARIS, 4 décembre (Reuters) - Arkema AKE.PA a annoncé lundi la cession de son activité PMMA (polyméthacrylate de méthyle) à Trinso TSE.N pour 1,137 milliard d'euros. Dans un communiqué, Arkema que l'opération, qui s'inscrit dans une stratégie visant à faire du groupe français un "pur acteur des Matériaux de Spécialités à l'horizon 2024", devrait être bouclée mi-2021. (Henri-Pierre André et Nicolas Delame)

Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.06%