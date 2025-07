Arkema: activité en berne, ajuste ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 10:04









(Zonebourse.com) - Dans un contexte toujours marqué par une demande faible et des incertitudes macroéconomiques, Arkema affiche un chiffre d'affaires de 2,4 MdsE au titre du 2e trimestre, en recul de 5,6 % sur un an.



L'EBITDA ressort à 364 ME, en baisse de 19,3 %, avec une marge résiliente à 15,2 % (contre 17,8 % au T2 2024).



Le résultat net courant s'établit à 118 ME, en baisse de 44,9 %, soit un BPA de 1,56 E contre 2,87 E un an plus tôt. Le free cash flow s'élève à 91 ME contre 117 ME au T2 2024, reflétant une bonne maîtrise du BFR malgré des investissements en baisse (151 ME).



Face à la dégradation de l'environnement, le groupe ajuste sa prévision annuelle d'EBITDA entre 1,3 et 1,4 MdE (vs 1,53 MdE en 2024) et anticipe un FCF compris entre 300 et 400 ME. Le plan d'économies est doublé à 100 ME pour l'année. La dette nette et obligations hybrides atteint 3,58 MdsE à fin juin.



'À court terme, les actions de gestion des coûts et de la trésorerie sont sensiblement renforcées', indique Thierry Le Hénaff, PDG d'Arkema. 'Par ailleurs, s'inscrivant dans une perspective à long terme, le Groupe poursuit sa stratégie de développement centrée sur les matériaux innovants avec l'exécution de ses projets majeurs et sa dynamique d'innovation sur ses grandes plateformes de croissance comme les batteries, les biens de consommation durables ou encore l'efficacité énergétique des bâtiments'.



