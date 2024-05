Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arkema: accord pour le rachat d'une activité de Dow information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 09:04









(CercleFinance.com) - Arkema annonce avoir signé un accord portant sur l'acquisition de l'activité adhésifs de lamination pour emballages flexibles du groupe américain Dow, activité générant un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions de dollars.



Le projet est basé sur une valeur d'entreprise de 150 millions de dollars (environ 10 fois l'EBITDA attendu pour 2024) et nécessitera environ 50 millions de coûts de mise en oeuvre ou d'investissements au cours des trois prochaines années.



Le projet doit permettre à Arkema de devenir un acteur clé sur le marché attractif des solutions pour l'emballage flexible. Soumis à l'approbation de certaines autorités de la concurrence, il devrait être finalisé au quatrième trimestre 2024.





Valeurs associées ARKEMA Euronext Paris +0.41%