Arkema: accord de distribution avec Albis dans la santé information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Arkema a annoncé mercredi qu'il allait s'associer au distributeur allemand de matériaux plastiques de haute performance Albis, qui a prévu d'ajouter les marques du chimiste français à son portefeuille de produits dans le domaine de la santé.



Aux termes de l'accord, le groupe basé à Hambourg va commercialiser avec effet immédiat la gamme médicale d'élastomères thermoplastiques développée par Arkema, ainsi que plusieurs polyamides et PVDF destinées aux applications médicales.



Connus pour leur résistance, leur flexibilité et leur conformité aux normes industrielles, ces polymères avancés entrent dans la fabrication de dispositifs médicaux peu invasifs, mais aussi dans celle de tubes et d'équipements à hautes performances.





Valeurs associées ARKEMA 72,55 EUR Euronext Paris +0,69%