Arkema abaisse à nouveau ses prévisions annuelles en raison du contexte macroéconomique

Arkema AKE.PA a abaissé vendredi son objectif annuel d'Ebitda, attendu entre 1,25 et 1,3 milliard d'euros, le groupe chimique français citant un contexte macroéconomique difficile et une demande plus faible qu'attendue aux Etats-Unis.

En juillet, le groupe avait déjà ajusté sa prévision annuelle d'Ebitda, annonçant que celui-ci devrait ressortir entre 1,3 et 1,4 milliard d'euros en 2025.

Arkema ajuste également son objectif de flux de trésorerie courant, anticipant 300 millions d'euros sur l'année, contre une fourchette de 300 à 400 millions précédemment.

Sur le troisième trimestre, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, en retrait de 4,7% mais légèrement au-dessus des attentes des analystes, qui attendaient 2,17 milliards selon un consensus d'entreprise.

L'Ebitda atteint 310 millions d'euros sur la période, alors que les analystes en attendaient en moyenne 306 millions.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)