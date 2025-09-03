Arkema a placé une nouvelle obligation verte de 500 millions d'euros

(AOF) - Arkema a placé avec succès une nouvelle émission obligataire verte de 500 millions d’euros avec une maturité de 8 ans et portant un coupon annuel de 3,50%. Cette émission s’inscrit dans la continuité de l’émission réalisée il y a 5 ans destinée au financement de son usine de polyamide 11 Rilsan 100 % bio-sourcé à Singapour. Elle permet au groupe de renforcer l’alignement de sa stratégie de financement avec ses engagements en matière de développement durable, notamment concernant le climat et le développement de solutions durables et innovantes.

Le produit net de cette émission sera affecté au financement ou au refinancement de programmes structurels qui soutiennent le développement durable et la montée en puissance des investissements majeurs lancés par le groupe dont la majorité sont alignés avec la taxonomie européenne.

Le " Green Financing Framework ", sous lequel cette émission est réalisée, s'articule autour de six catégories de projets verts éligibles : les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les produits, technologies et procédés de production éco-efficients et/ou adaptés à l'économie circulaire, les bâtiments verts, la gestion durable et le traitement de l'eau ainsi que l'adaptation au changement climatique.

Ce framework a été évalué par Moody's qui a attribué la notation Sustainability Quality Score SQS2 " Très bien ", attestant d'un haut niveau de performance en matière de durabilité.

- Premier chimiste français et acteur majeur des matériaux de spécialités, avec des positions de leader mondial sur les 9/10 èmes du portefeuille ;

- Chiffre d’affaires de 9,5 Mds€, à 92 % dans les matériaux de spécialité – adhésifs, matériaux avancés et solutions de revêtement pour 28 %- devant la chimie intermédiaire ;

- Chiffre d’affaires équilibré entre l’Amérique du nord (37 % des ventes), l’Europe (34 %) et l’Asie -les Etats-Unis, la Chine et l’Asie du sud-est étant les trois marchés clés du groupe ;

- Ambition : atteinte dès 2024 d’une activité de « pure player » centrée sur les matériaux de spécialité, élargissement des positions de leader mondial et réduction du biais cyclique, via :

- le renforcement par croissance externe dans les matériaux de spécialité (adhésifs, matériaux avancés et solutions de revêtement),

- l’investissement sur les marchés à forte croissance (batteries, électronique avancée et biens de consommation durables) et sur les matériaux innovants ou de haute performance ;

- Capital ouvert avec une présence forte du FSP (7,9 %des actions et 13 % des droits de vote) et des salariés (7,6 % et 11,1 %), Thierry Le Hénaff étant président-directeur général du conseil d’administration de 14 membres ;

- Agilité du modèle d’affaires :

extension des capacités industrielles au service des nouvelles demandes(polyamide 11 à Singapour, Nutrien aux Etats- Unis, PVDF en France et Chine, Pebax en France… ),

- volontarisme des acquisitions ciblées : 54 % du coréen PI Advanced Material (électronique et batteries), 74 % de l’autrichien Proionic (liquides ioniques), l’allemand Polytec PT et l’irlandais Arc Building (adhésifs et mastics de construction), activités de lamination pour emballages de Dow,

-innovation au service du développement durable :

- R&D dotée de 2,3 % des revenus et d’un portefeuille de + 10 500 brevets,

- visant 1,4 Md€ de chiffre d’affaires issu de produits de moins de 5 ans ;

- 9/10 èmes des nouveaux brevets dédiés au développement durable pour 1,5 Md€ de ventes additionnelles cumulées ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- dès 2030, réduction de 48,5 %, vs 2019, des émissions de CO2 dans les scopes 1 et 2 et de 54 % pour toute la chaîne de valeur, via 400 M€ d’investissements dédiés,

- montée de l’offre durable à 65 % des ventes (vs 53 % en 2022) et à 80 %, dès 2025, de la part des achats durables,

- déploiement de l’économie circulaire, de la conception au recyclage des produits des clients (cible de 50 % des revenus réalisés à partir de matières recyclées ;,

- Bilan sain avec 2,9 Mds€ de dette nette et un effet de levier de 1,95.

Persistance de la faiblesse de la demande, hors automobile, batteries et énergie ;

- Retombées des investissements dans les batteries lithium-ion, les élastomères pour le sport et l’impression 3 D ;

- Intégration des acquisitions : 54 % du coréen PI Advanced Material (électronique et batteries), 74 % de l’autrichien Proionic (liquides ioniques), l’allemand Polytec PT et l’irlandais Arc Building (adhésifs et mastics de construction) ;

- Confirmation de la reprise d’activité à partir de juin 2024 nourrie par les projets de croissance et par l’amélioration des conditions de marché ;

- Après un recul de 7,3 % des revenus à fin mars, objectif 2024 d’un bénéfice brut d’exploitation en repli, entre 1,5 et 1,7 Md€ :

- Ambitions 2028 : ventes d’environ 12 Mds€ et marge opérationnelle autour de 18 % ;

- Dividende 2023 de 3,50 €, aligné sur la politique de distribution future -taux de 40 % et rachats d’actions « opportunistes ».