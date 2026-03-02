Arkema : -6,5%, s'apprête à renouer avec la MM200 qui gravite vers 57E
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 15:00
Le titre a ensuite ricoché sous 62E, puis enfoncé le support court terme des 60E et s'apprête à renouer avec la MM200 qui gravite vers 57E et pourrait venir reprendre appui sur l'ex-résistance des 53,5E du 28 octobre au 15 janvier niveau qui coïncide désormais avec la MM50), avec de fortes chances de combler dans la foulée le "gap" des 52,85E du 3 février.
Valeurs associées
|57,1000 EUR
|Euronext Paris
|-7,83%
