Arkema : -6,5%, s'apprête à renouer avec la MM200 qui gravite vers 57E
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 15:00

Après une envolée de 40% en 2 semaines (depuis un plancher de 49,9E le 2 février), a subi un brutal rejet sous la résistance oblique moyen terme vers 65E (ex-résistance des 3 et 25 juillet 2025).
Le titre a ensuite ricoché sous 62E, puis enfoncé le support court terme des 60E et s'apprête à renouer avec la MM200 qui gravite vers 57E et pourrait venir reprendre appui sur l'ex-résistance des 53,5E du 28 octobre au 15 janvier niveau qui coïncide désormais avec la MM50), avec de fortes chances de combler dans la foulée le "gap" des 52,85E du 3 février.

Valeurs associées

ARKEMA
57,1000 EUR Euronext Paris -7,83%
