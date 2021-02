Arkéa IS va se doter d' une activité immobilière

(NEWSManagers.com) - Arkéa Investment Services, qui regroupe l' ensemble des spécialistes en gestion d' actifs et banque privée du groupe Arkéa, va prochainement ajouter une expertise immobilière à son portefeuille d' activités. C' est ce qu' a laissé entendre Sébastien Barbe, le président du directoire d' Arkéa IS, lors de la conférence annuelle 2021 du groupe la semaine dernière.

Cette expertise fera partie de celles qui sont détenues à 100 % par Arkéa IS, aux côtés de Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion et Arkéa Banque Privée. Le groupe détient aussi des participations minoritaires dans d' autres sociétés dont Yomoni, Swen, Mandarine et Vivienne. " Cette brique immobilière, c' est quelque chose qui manquait dans nos 60 milliards d' euros d' encours " , a seulement indiqué Sébastien Barbe. En juillet dernier, la société de gestion du groupe, Fédéral Finance Gestion, avait obtenu une extension de son agrément à l' immobilier et lancé une SCI de viager sans rente.

L' année 2020 s' est " très bien " passée pour Arkéa IS, s' est félicité Sébastien Barbe. La collecte a été de 2,7 milliards d' euros, et les encours ont atteint 60 milliards d' euros. Le gros des encours est représenté par Federal Finance Gestion (40,9 milliards d' euros). Viennent ensuite Schelcher, avec 6 milliards, Swen avec 5,8 milliards, Arkéa Banque Privée (2,8 milliards d' euros), Vivienne (300 millions) et Yomoni (300 millions).