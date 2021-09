Arkéa IS recrute un duo pour sa future société de gestion immobilière

(NEWSManagers.com) - L' offre immobilière d' Arkéa Investment Services prend forme. Après l' acquisition des activités françaises du suédois Catella, devenues Arkéa Real Estate, le groupe prépare le lancement d' Arkéa REIM, sa société de gestion d' actifs immobiliers. Dans cette perspective, il vient de recruter un duo pour diriger la future boutique.

Arkéa REIM, qui doit encore obtenir l' agrément de l' Autorité des marchés financiers, sera dirigée par Yann Videcoq, l' ancien directeur du fund management de Perial Asset Management. Parallèlement, Camille Hurel a été recrutée en tant que directrice générale déléguée. L' intéressée vient de DTZ Investors France où elle était general counsel.

Les deux nouveaux dirigeants sont en train de constituer leur équipe, qui devrait se composer d' une dizaine de personnes d' ici à la fin de l' année. Elle grandira ensuite au fur et à mesure que la collecte augmente.

Arkéa REIM fera partie des boutiques d' Arkéa IS aux côtés des autres sociétés de gestion que sont notamment Schelcher Prince, Mandarine Gestion, Swen...

Deux produits en gestation

La création de cette société de gestion immobilière vise à répondre " aux besoins forts des épargnants pour l' immobilier, que la crise du Covid a renforcés " , explique Yann Videcoq, dans une interview à NewsManagers.

" Certes, la concurrence est rude. Mais nous avons l' avantage de partir d' une page blanche et de pouvoir nous concentrer sur les transitions qui sont à l' œuvre dans nos sociétés, qui ont été accélérées par la pandémie de Covid-19 et qui affectent l' immobilier. Je pense à la généralisation du télétravail, au développement du commerce en ligne, à l' exode urbain... L' idée est d' accompagner ces transitions sociétales, économiques, environnementales et technologiques " , détaille-t-il.

La gamme qui sera créée est censée répondre à ces nouveaux enjeux. L' équipe dirigeante travaille d' ores et déjà sur deux produits. Un qui sera lancé dès l' obtention de l' agrément de la société de gestion et qui sera une SCI distribuée en unités de compte. Elle donnera accès aux actifs jugés les plus qualitatifs du marché. Courant 2022, une SCPI dont la stratégie sera centrée sur l' immobilier des nouveaux usages verra le jour, sous réserve du feu vert du régulateur. L' univers d' investissement sera dans un premier temps français, mais il aura rapidement vocation à être élargi à l' Europe.

En outre, pour s' ancrer dans les préoccupations du moment, tous les produits seront construits pour être labellisés ISR.

L' objectif est, sur le premier exercice, de lever 200 millions d' euros, selon Yann Videcoq. Sachant que les produits seront commercialisés au sein du groupe, mais aussi à l' extérieur, et visent tant une clientèle retail que d' institutionnels.