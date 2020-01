Arkéa IS compte renforcer son expertise immobilière

(NEWSManagers.com) - Au terme d' une année 2019 placée sous le signe de la " croissance rentable " , Arkéa Investment Services, qui regroupe les activités de gestion d' actifs et de banque privée du groupe Arkéa, veut poursuivre dans cette voie en 2020 avec de très nombreux projets en gestation.

Sébastien Barbe, président du directoire d' Arkéa IS, a notamment souligné son intention de relancer le segment de l' immobilier même si les liens avec Primonial, vendu l' an dernier, restent forts. Les compétences dans l' immobilier étant toujours là dans le groupe, un projet de niche est en cours d' agrément et pourrait voir le jour vers la fin février , avec des réflexions sur l' opportunité de faire ou non de la croissance externe. De ce point de vue, " l' environnement pour faire de la croissance externe est plus intéressant maintenant qu' il y a deux ans " , a-t-il indiqué en ajoutant qu' il visait en priorité le marché français et qu' il fallait être opportuniste en la matière.

En attendant, il est vrai que Sébastien Barbe peut se retourner avec satisfaction sur une année 2019 durant laquelle les actifs sous gestion ont affiché une progression de 10% à 55 milliards d' euros. Une hausse de 4,8 milliards d' euros favorisée par la bonne tenue des marchés mais également par une collecte nette de 2,6 milliards d' euros dont 1,5 milliard d' euros hors fonds monétaires. Sur cinq ans, les encours ont enregistré une hausse de 34%.

La principale société de gestion du groupe, Federal Finance Gestion a passé l' an dernier la barre des 39 milliards d' euros d' actifs à 39,2 milliards d' euros, suite à une progression des encours de 3,1 milliards d' euros, liée notamment à une " collecte significative " . Le lancement d'un fonds à capital protégé est envisagé pour le courant du deuxième trimestre. La société de gestion prépare également le lancement d' un fonds Global Green Bonds et d'un fonds de private equity sur le segment de la dette non cotée.

Schelcher Prince Gestion, dont les actifs sous gestion s' élèvent à 5,6 milliards d' euros, va continuer la promotion du fonds Schelcher -IVO Global Yield 2024, lancé en juin 2019, et faire campagne pour le segment des convertibles, qui vient de recevoir le renfort d' un expert en la matière, Benoît Le Pape (ex-Scor).

Swen Capital Partners, qui se présente comme le spécialiste de la multigestion responsable en non coté et dont les encours ont atteint la barre des 5 milliards d' euros, va poursuivre le déploiement de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), avec de nouvelles générations de fonds infra et private equity.

Dans cette perspective, Jérôme Delmas, directeur général de Swen Capital Partners, a indiqué qu' il allait rejoindre l' initiative NEC, la métrique propriétaire lancée par Sycomore AM. " L' objectif est d' utiliser cet outil de mesure pour l' ensemble de nos investissements " , a souligné Jérôme Delmas.

Swen Capital Partners devrait en outre boucler vers la mi-février le premier closing du fonds MAIF Transition, une stratégie qui devrait favoriser la transition agricole vers le bio. Jérôme Delmas espère bien attirer jusqu' à 200 millions d' euros pour ce produit " qui devrait montrer à tous que nous agissons dans les territoires au service de l' économie circulaire " .

Du côté de la banque privée, Arkéa Banque Privée, dont les encours s' élèvent à 2,7 milliards d' euros, veut poursuivre son expansion géographique en France. Après la création des bureaux de Marseille et Lyon en 2019, la banque privée prévoit d' ouvrir deux à trois nouveaux bureaux en 2020.

Mandarine Gestion, qui gère quelque 3 milliards d' euros, va poursuivre son développement international avec l' entrée en lice d' un TPM sur le marché australien. Enfin, le gérant quantitatif Vivienne Investissement, qui gère 160 millions d' euros, a vu l' an dernier son fonds phare Ouesssant franchir la barre des 100 millions d' euros. L' objectif est de dépasser les 200 millions d' euros.