Arkéa Infrastructure Transition Debt dépasse 1 Md€ d’encours en dette d’infrastructures
information fournie par AOF 20/01/2026 à 14:16

(AOF) - Arkéa Asset Management annonce le premier closing du Millésime 2 des stratégies de dette infrastructure Core et Impact, moins de six mois après leur lancement. Avec 350 millions d'euros levés, la plateforme Arkéa Infrastructure Transition Debt franchit le cap du milliard d’euros d’actifs sous gestion ou à déployer. De nouveaux closings sont prévus en 2026, avec un objectif de levée globale de 800 millions d'euros.

Ce nouveau millésime illustre l'expertise d'Arkéa Asset Management en dette privée d'infrastructure et confirme son ambition : financer des infrastructures durables, sur le long terme, au service des transitions énergétiques et digitales en Europe.

Les investissements ciblent notamment les énergies renouvelables, le stockage d'électricité, les nouvelles mobilités électriques, l'économie circulaire, les datacenters et la fibre télécom.

Face aux enjeux de souveraineté, ce nouveau millésime contribue à réduire la dépendance européenne aux énergies fossiles et aux puissances maîtrisant les infrastructures et technologies digitales.

