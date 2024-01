Arkéa Banque E&I lance sa direction des family office

(AOF) - Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels élargit son offre en proposant désormais des solutions de financement et d’investissement spécialement conçues pour les family office des entrepreneurs engagés dans la vie économique de leur région. Sa vocation est d'accompagner les entrepreneurs disposant d'un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros dans leur stratégie de pérennisation et de diversification de leur patrimoine.

Elle est aussi de mettre à leur disposition des solutions de financement et d'investissements sur-mesure en s'appuyant sur les expertises du groupe Crédit Mutuel Arkéa en matière de gestion privée, de private equity, d'immobilier, de M&A ou encore d'investissement.

Vianney de Calan est nommé directeur des family office. Il a démarré sa carrière en 2007 à la Société Générale en tant que gestionnaire de patrimoine, puis comme banquier corporate. Il intègre en 2017 la banque Warwyck en tant que chef d'équipe du pôle banque privée. Vianney de Calan a rejoint Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels en 2021 pour préparer la création de cette nouvelle direction des family office.

L'équipe de la direction des family office sera composée de cinq experts dédiés aux besoins transverses de ces familles, dont Caroline Fraudet, qui accompagne depuis plus de 13 ans les entrepreneurs et les grandes fortunes, et qui vient de la rejoindre.

Cette nouvelle activité est rattachée à la direction du marché des entreprises dirigée par Delphine Drévillon.