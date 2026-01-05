Arista Networks grimpe, Piper Sandler le relève à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 janvier - ** Les actions du fournisseur d'équipement de réseau Arista Networks ANET.N augmentent de 2,7 % à 137,18 $ avant le marché
** Piper Sandler relève ANET de "neutre" à "surpondérer"; augmente l'objectif de cours à 159 $ contre 145 $, soit une hausse de 19 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Bien que des préoccupations subsistent concernant les changements de parts de marché en faveur de whitebox/NVIDIA et le cycle de dépenses d'investissement (capex) induit par l'IA, ANET continue de maintenir sa position auprès des clients clés, d'étendre sa présence auprès des grands comptes d'entreprise à travers les centres de données et les campus, et connaît généralement un décalage dans les dépenses d'investissement (capex) par rapport à ses pairs - Piper Sandler.
** 26 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 164 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, ANET a augmenté de ~2% au cours des 12 derniers mois
