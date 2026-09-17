 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arianespace et Aerospacelab signent un protocole d'accord sur les lancements européens
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 10:46
Ajouter Boursorama à vos sources

Arianespace :

* ARIANESPACE ET AEROSPACELAB SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR PRÉPARER LES FUTURS BESOINS DE LANCEMENT DE LEURS CLIENTS EUROPÉENS

* AEROSPACELAB PRÉVOIT DE S'APPUYER SUR ARIANE 64 POUR LE DÉPLOIEMENT DE FLOTTES DE SATELLITES

* CETTE COOPÉRATION PERMETTRA LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS DE LANCEMENT ADAPTÉES AUX MISSIONS ET À LEUR CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
196,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
SAFRAN
329,4000 EUR Euronext Paris +0,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,22 +0,55%
Pétrole Brent
104,21 -1,32%
CAC 40
8 156,9 +0,20%
HAFFNER ENERGY
0,547 -10,47%
BIOPHYTIS
0,0485 +5,90%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank