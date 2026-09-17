Arianespace et Aerospacelab signent un protocole d'accord sur les lancements européens

Arianespace :
* ARIANESPACE ET AEROSPACELAB SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR PRÉPARER LES FUTURS BESOINS DE LANCEMENT DE LEURS CLIENTS EUROPÉENS
* AEROSPACELAB PRÉVOIT DE S'APPUYER SUR ARIANE 64 POUR LE DÉPLOIEMENT DE FLOTTES DE SATELLITES
* CETTE COOPÉRATION PERMETTRA LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS DE LANCEMENT ADAPTÉES AUX MISSIONS ET À LEUR CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT
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(Rédaction de Gdansk)
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