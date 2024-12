ArianeGroup: départ du Président exécutif information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 09:38









(CercleFinance.com) - ArianeGroup et Arianespace annoncent aujourd'hui le départ de Stéphane Israël, Président exécutif d'Arianespace, à la tête de l'entreprise depuis avril 2013.



David Cavaillolès est nommé Président exécutif d'Arianespace à compter de janvier 2025.



Il aura supervisé depuis avril 2013 108 lancements, dont, récemment, des missions comme celles du télescope James Webb de la NASA et de la sonde Juice de l'ESA.



Martin Sion, Président exécutif d'ArianeGroup déclare : ' Stéphane a marqué l'histoire d'Arianespace à travers des étapes décisives, depuis l'apogée d'Ariane 5 jusqu'au vol inaugural d'Ariane 6. '





