Argus Research relève l'objectif de prix d'Albemarle sur la base de prévisions de redressement des bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Argus Research relève l'objectif de prix pour le producteur de lithium Albemarle ALB.N de 120 à 140 dollars, ce qui représente une prime de ~17% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que les tendances du marché du lithium ont un impact sur les bénéfices actuels d'ALB, qui sont devenus négatifs, mais que le bilan de la société est solide et que la direction prend des mesures pour réduire les coûts et conserver les liquidités

** Notre objectif de prix à 12 mois de 140 $ suppose une reprise des bénéfices jusqu'en 2026" - maison de courtage

** Huit des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 16 comme "conservée" et trois comme "vendue" ou inférieure; leur objectif de prix médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** Les actions d'ALB sont en hausse d'environ 5 % à 120,49 $ avant la mise sur le marché en raison des prévisions de croissance de la demande pour 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 34% depuis le début de l'année