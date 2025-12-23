Argus Research relève l'objectif de cours de Micron en raison de la croissance induite par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 décembre - ** Argus Research augmente l'objectif de cours du fabricant de puces mémoires Micron Technology MU.O à 320 $, de 210 $. ** Le nouveau PT implique une hausse de 15,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage note que "les solutions d'intelligence artificielle stimulent la croissance globale du chiffre d'affaires" et que la demande de Micron se redresse dans de nombreux marchés finaux.
** La note moyenne de 46 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 300 $ - données compilées par LSEG.
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que triplé cette année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer