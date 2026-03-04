 Aller au contenu principal
Argus relève la note de Sempra : le GNL et les actifs mexicains renforcent le plan d'investissement
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 17:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Argus Research a relevé la valeur de la compagnie américaine d'électricité et de gaz Sempra SRE.N de "hold" à "buy" (acheter)

** La société de courtage indique que SRE tire parti du GNL et des actifs mexicains pour améliorer son infrastructure de services publics et mettre en œuvre un plan d'investissement solide

** SRE a lancé cinq initiatives de création de valeur pour 2025 qui comprennent l'investissement dans les services publics, l'exploitation de la valeur des actifs GNL, la réduction des coûts, la vente d'actifs non essentiels et l'amélioration de la sécurité et de la productivité, selon la société de courtage

** La semaine dernière, la société a affiché un bénéfice ajusté de 1,28 $ par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 1,17 $ par action - données compilées par LSEG

** 14 analystes sur 19 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et cinq comme un "maintien"; leur estimation médiane est de 104 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, SRE est en hausse de 8 % depuis le début de l'année

