Argus relève L3Harris PT grâce à la croissance des ventes internationales et à l'augmentation des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Argus relève le PT du fournisseur de défense L3Harris Technologies LHX.N de 300 $ à 370 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 25 % par rapport à la dernière clôture de 295,93 $

** La société de courtage estime que le portefeuille diversifié de LHX est essentiel pour le projet de défense Golden Dome et le jet supersonique LMT.N de Lockheed Martin

** "La demande élevée, les efforts de productivité et la croissance des ventes internationales aident l'entreprise à augmenter ses marges, et la direction pense maintenant qu'elle dépassera son objectif de marge d'exploitation sectorielle de 16% pour 2026" - Argus

** La société de courtage s'attend également à ce que LHX bénéficie d'un carnet de commandes record, de nouveaux contrats gouvernementaux et d'améliorations des coûts et de la productivité

** En incluant les mouvements de la séance, LHX est en hausse de ~41% depuis le début de l'année