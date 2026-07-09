Argus attribue la note « acheter » à Honeywell Aerospace en raison de ses perspectives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Argus Research lance la couverture d'Honeywell Aerospace HONA.O avec une recommandation « à l'achat »

** Le cabinet d’analyse estime que les tendances favorables observées dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense placent l’entreprise en bonne position pour poursuivre sa croissance et gagner des parts de marché

** Les systèmes de HONA sont largement adoptés dans l’ensemble du secteur aérospatial, avec des installations sur environ 90 % des avions actuellement en service, ce qui lui confère un avantage concurrentiel durable – Argus Research

** La société fabrique et fournit des moteurs, des composants et des systèmes aéronautiques destinés à l’aviation commerciale, à la défense et aux applications spatiales

** Le cours de l'action est volatil en début de séance

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 13,9 % depuis le début de l'année