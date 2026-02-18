Argus abaisse le PT de Wynn en raison de la faiblesse des marchés américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Argus réduit l'objectif de prix de l'opérateur de casinos Wynn Resorts WYNN.O , citant la faiblesse des marchés américains

** PT à 135 $ contre 150 $ précédemment; maintient la note "achat"

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 18 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que WYNN est en concurrence avec Las Vegas Sands, beaucoup plus grand, à la fois à Macao et à Las Vegas, ce qui pourrait entraîner une baisse des marges et une perte de parts de marché

** Le 12 février, Co n'a pas atteint ses estimations de bénéfices ajustés pour le quatrième trimestre, en raison de la baisse des performances de ses activités à Las Vegas et d'autres propriétés régionales

** Cependant, la société de courtage dit qu'elle s'attend à ce que le nouveau casino/station balnéaire de WYNN dans les Émirats arabes unis, le premier du genre dans ce pays, soit très rentable

** À la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 4,9 % depuis le début de l'année