Argenx reprend de la hauteur après une décision clé de la FDA
information fournie par AOF 13/01/2026 à 09:31

(AOF) - En repli hier (-3,14%) après la présentation de son chiffre d’affaires annuel préliminaire et de ses priorités stratégiques pour 2026, Argenx progresse de 3,84% à 687,60 euros. La société belge spécialisée en immunologie a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avait accepté pour examen prioritaire une demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) pour Vyvgart, un traitement des adultes atteints de myasthénie grave généralisée (MGg) séronégative.

Une date cible de décision a été fixée au 10 mai 2026.

Pour Luc Truyen, Ph,D et Chief medical officer d'Argenx : " Les patients vivant avec une MGg séronégative continuent de faire face à des options de traitement limitées, et il subsiste un besoin important d'améliorer leur vie de manière significative. L'acceptation de notre sBLA par la FDA avec le statut d'examen prioritaire reflète le potentiel de VYVGART à répondre à ce besoin. Ce développement nous rapproche de l'élargissement de l'utilisation de VYVGART à un large spectre de patients atteints de myasthénie grave ".

Les analystes sont unanimes et chez All Invest Securities on estime que cette extension d'indication renforcerait significativement le positionnement de Vyvgart comme traitement de référence de la MGg, en élargissant son spectre à l'ensemble des sous-types immunologiques.

Il s'agit d'un levier commercial important pour la société qui connait déjà une forte dynamique commerciale avec près de 19 000 patients traités dans le monde. Les ventes annuelles se sont élevées à 4,15 milliards de dollars l'an dernier selon des données préliminaires, un peu sous les attentes du consensus rappelle All Invest Securities (4,17 milliards de dollars).

L'approbation du traitement dans cette nouvelle indication, permettrait un lancement commercial aux Etats-Unis à la fin de l'année et représenterait un nouveau relais de croissance.

Pour KBC Securities, le constat est le même et les analystes ajoutent que l'opportunité commerciale pour la MGg séronégative pourrait ajouter 11 000 patients supplémentaires. La recommandation de KBC Securities sur le titre Argenx est confirmée à l'Achat, avec un objectif de cours de 900 euros.

