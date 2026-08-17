argenx flambe après une étude de phase 3

Le titre de la société belge spécialisée en immunologie s'affiche largement en tête de l'Euro STOXX 50 ( 7,97%, à 788,40 euros) après avoir annoncé que l'Efgartigimod avait atteint son critère d'évaluation principal en phase 3 dans la myosite auto-immune.

L'étude a atteint son critère principal dans la population combinant des patients atteints de myopathie nécrosante à médiation immunitaire (IMNM) et de dermatomyosite (DM). A 52 semaines, le traitement a permis une amélioration moyenne du Total Improvement Score (TIS) supérieure de 15,4 points au placebo, avec des scores respectifs de 47,95 et 32,56.

L'effet du traitement est apparu dès la quatrième semaine et s'est maintenu pendant toute la durée de l'étude, y compris lors de la réduction progressive des corticostéroïdes.

Les résultats sont particulièrement encourageants dans l'IMNM, où l'étude a également atteint son critère principal lors de l'analyse prédéfinie du sous-groupe, avec un avantage de 14,8 points par rapport au placebo. Selon argenx, il s'agit de la première étude de phase 3 à démontrer une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente dans cette maladie, pour laquelle aucun traitement n'est actuellement approuvé.

Dans la dermatomyosite, l'amélioration observée était d'une ampleur comparable, à 14,5 points, mais n'a pas atteint le seuil de significativité statistique, argenx soulignant la taille plus réduite de cette cohorte.

Ces données pourraient ouvrir à argenx une nouvelle indication pour sa franchise Vyvgart et conforter sa stratégie d'élargissement de l'Efgartigimod à plusieurs maladies auto-immunes

L'avis de KBC Securities

Dans une note, les analystes expliquent que la société prévoit de déposer un dossier de demande d'homologation en urgence pour l'IMNM et discutera d'un éventuel dépôt pour la DM avec les autorités sanitaires américaines. La banque d'investissement belge s'est dite déçue que la dermatomyosite (DM) n'ait pas atteint le seuil de significativité, même si argenx estime que l'ampleur et la cohérence des données fournissent une base solide pour des discussions réglementaires et un dépôt potentiel.

En ce qui concerne la myopathie nécrosante à médiation immunitaire (IMNM), elle considère que l'opportunité se chiffre à plusieurs milliards de dollars.

La recommandation de KBC Securities reste à l'achat avec une cible de cours de 890 euros, soit un potentiel de hausse de 21,9%.