argenx: approbation de son produit Vyvdura au Japon

(AOF) - argenx (-0,26% à 603,00 euros) a annoncé aujourd'hui que le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) a approuvé son produit Vyvdura pour les adultes atteints de polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique (CIDP). Cette biotech d'immunologie engagée pour l'amélioration de la vie des personnes souffrant de maladies auto-immunes graves précise que son produit est approuvé pour le traitement de la CIDP sous forme d'injection sous-cutanée hebdomadaire de 30 à 90 secondes, qui peut être auto-administrée à domicile,

" Avec Vyvdura, les patients atteints de CIDP au Japon ont désormais accès à une nouvelle thérapie avec un mode d'action ciblé offrant une option pratique d'auto-injection à domicile de 30 à 90 secondes avec un profil d'efficacité et de sécurité établi, comme le démontre l'Adhere procès et preuves du monde réel", déclare Luc Truyen, directeur médical d'argenx.

La PIDC est une maladie neuromusculaire évolutive, rare et invalidante du système nerveux périphérique, d'origine immunitaire qui cause divers problèmes de mobilité et de sensibilité invalidants, notamment des difficultés à passer d'une position assise à la position debout, des douleurs et de la fatigue, ainsi que des trébuchements et des chutes fréquents. De nombreux patients atteints se retrouvent confinés à un fauteuil roulant et sont incapables de travailler à mesure que la maladie progresse, de sorte qu'actuellement, 85 % des patients nécessitent un traitement continu et près de 88 % des patients traités souffrent d'une déficience résiduelle et d'un handicap.

