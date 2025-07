Argan, Stef, Vranken-Pommery... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Abeo

Abeo a fait état d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 3,3%, à 60,8 millions d'euros au premier trimestre 2025-2026. Les prises de commandes du fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs s'élèvent à 72,9 millions d'euros, au 30 juin, en hausse de 3,1%. Côté perspectives, le groupe est " confiant dans la poursuite de cette dynamique positive pour l'ensemble de l'exercice, portée notamment par l'intégration des dernières acquisitions ".

Argan

Au premier semestre, les revenus locatifs d'Argan ont enregistré une croissance de 8 %, à 105,8 millions d'euros. Parallèlement, le bénéfice net récurrent part du groupe a bondi de 16 %, pour s'élever à 78 millions d'euros. En outre, le coût de la dette a légèrement diminué de 2,25 à 2,10 %, et l'endettement a également reculé. Avec ces bonnes performances, la foncière de développement & location d'entrepôts premium a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels. Elle vise toujours une croissance des revenus locatifs de 6 %, et une progression du résultat net récurrent de 11 %.

Biosynex

Sur les six premiers mois de l'année, les revenus de Biosynex se sont contractés de 6 %, à 50,8 millions d'euros. Dans le détail, l'activité Pharmacie, qui représente 40,75 % du chiffre d'affaires total, a connu un deuxième trimestre compliqué avec une baisse de ses ventes de 19 %, contre une hausse de 15 % sur les trois premiers mois de l'année. Cette contreperformance s'explique en partie par un effet de saisonnalité (-2 millions d'euros) sur la gamme anti-nuisibles dû à l'existence de stocks résiduels dans les pharmacies.

Eiffage

Vinci Autoroutes, Eiffage, SFTRF et ATMB entrent en négociation exclusive avec Brisa pour la cession envisagée de 100 % d'Axxès, un des principaux fournisseurs de services de péage électronique pour les camions, les autobus et autres véhicules utilitaires en Europe. " La transaction envisagée est soumise à l'information consultation du comité social et économique d'Axxès et sa réalisation est soumise aux conditions réglementaires habituelles ", précise un communiqué commun.

Stef

Stef, leader européen des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, affiche un chiffre d'affaires au deuxième trimestre en progression de 7,7% (+5,3% à périmètre constant), à 1,276 milliard d'euros. La bonne tenue de son chiffre d'affaires est soutenue " par les effets de périmètre positifs des acquisitions à l'international ainsi que par un impact favorable du calendrier (lundi de Pâques)". Le chiffre d'affaires au premier semestre 2025 s'élève à 2,474 milliards d'euros, contre en hausse de 6,4% (+4% à périmètre constant).

Vinci

Avec plus de 86 millions de passagers accueillis, le réseau Vinci Airports a connu un deuxième trimestre dynamique, enregistrant une hausse de trafic de 6,7 % par rapport à l'année précédente, soit 5 millions de passagers supplémentaires. Cette croissance a été alimentée par une augmentation des capacités des compagnies aériennes, en particulier des low-costs, tandis que les taux de remplissage restent élevés, traduisant une forte demande.

Vranken-Pommery

Au premier semestre 2025, Vranken-Pommery Monopole a généré un chiffre d'affaires de 108,3 millions d'euros, soit une légère hausse de 0,2%, dans un contexte économique toujours volatil, marqué par des tensions commerciales importantes, en particulier entre l'Europe et les États-Unis avec une incertitude autour des taxes sur les vins et spiritueux européens. Le groupe fait face aussi à une situation géopolitique instable, marquée par des conflits armés prolongés et des tensions diplomatiques croissantes.