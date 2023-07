Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Argan: solide trimestre, masqué par la baisse du patrimoine information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - Argan recule en Bourse de Paris jeudi matin suite à la publication de résultats semestriels solides, mais aussi marqués par une révision à la baisse de la valeur de son patrimoine.



La société foncière, spécialisée dans la location d'entrepôts logistiques 'premium', a enregistré sur les six premiers mois de l'année un résultat net récurrent part de groupe en hausse de 8% à 62,8 millions d'euros.



En tenant compte toutefois de l'effet de la variation de juste valeur de son patrimoine, à hauteur de 332,6 millions d'euros, due au contexte de remontée des taux d'intérêt, le résultat net part du groupe ressort en perte de 267 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2023.



La valeur de son patrimoine livré (hors actifs immobiliers en cours de développement) - qui représentait 3,52 millions de m2 au 30 juin - a en effet été revue à la baisse pour désormais ressorti à 3,64 milliards d'euros, contre 3,85 milliards fin 2022.



Argan - qui dit disposer d'un pipeline 'record' de projets de développements évalués à plus de 300 millions d'euros - a toutefois revu à la hausse son objectif de revenus locatifs pour 2023, désormais attendu à 183 millions d'euros contre 166 millions précédemment.



La société a par ailleurs confirmé son plan stratégique visant à la fois une croissance 'soutenue' sur la période 2023-2024 accompagnée d'un désendettement structurel 'fort'.



Le titre se repliait de 1,2% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à cette publication de résultats.





Valeurs associées ARGAN Euronext Paris -3.23%