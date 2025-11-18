 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 020,50
-1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Argan signe un contrat de crédit court terme avec des banques
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 08:57

Préparant activement son refinancement obligataire de 2026, Argan fait part de la signature d'un contrat de crédit court terme bridge-to-bond loan de 500 millions d'euros, avec un pool bancaire incluant JP Morgan, CACIB, BNP Paribas et Société Générale.

D'une durée initiale de 12 mois à compter du 17 novembre 2025, ce crédit pourra être prolongé, à la discrétion de l'emprunteur, pour deux périodes successives de six mois chacune, soit jusqu'au 17 novembre 2027.

Ce refinancement est accompagné de covenants (largement respectés par ses indicateurs à fin juin), dont un ratio LTV consolidé (LTV EPRA hors droits) inférieur à 65% et une valeur du patrimoine immobilier (hors droits) supérieure à 2 MdsEUR.

Selon la foncière d'immobilier logistique, ce financement vise à 'préparer dans les meilleures conditions le refinancement obligataire, envisagé courant 2026, de l'emprunt réalisé en 2021 et arrivant à échéance le 17 novembre 2026'.

Valeurs associées

ARGAN
66,1000 EUR Euronext Paris -0,75%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank