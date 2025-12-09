information fournie par Reuters • 09/12/2025 à 17:53

Argan signe avec Jung Logistique pour la réalisation d’un entrepôt en Seine-et-Marne

Argan SA ARGAN.PA :

* ARGAN SIGNE AVEC JUNG LOGISTIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN NOUVEL AUTONOM DE 30.000 M² À TOURNAN-EN-BRIE

(Rédaction de Gdansk)