Argan signe avec Jung Logistique pour la réalisation d’un entrepôt en Seine-et-Marne
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 17:53

Argan SA ARGAN.PA :

* ARGAN SIGNE AVEC JUNG LOGISTIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN NOUVEL AUTONOM DE 30.000 M² À TOURNAN-EN-BRIE

(Rédaction de Gdansk)

ARGAN
63,2000 EUR Euronext Paris -0,47%
