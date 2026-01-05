 Aller au contenu principal
Argan-Revenus locatifs en hausse de 7% en 2025
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 17:45

Argan ARGAN.PA a fait état lundi d'une hausse de 7% de ses revenus locatifs en 2025, le groupe citant l'impact sur l'ensemble de l'année de huit projets livrés en 2024 ainsi que de l'indexation des loyers de 3,45% en janvier 2025.

La société foncière française a affiché des revenus locatifs de 212 millions d’euros en 2025 contre 198,3 millions il y a un an.

Argan a aussi indiqué que son programme d’investissements sécurisés pour 2026 représentait près de 165 millions d’euros, dont 140  millions sont prévus pour livraison avant le 30 juin.

Dans le cadre de ce programme, les acquisitions représentent près de 120  millions d’euros d’investissements, avec un rendement moyen total supérieur à 6%, a ajouté le groupe dans un communiqué.

Les objectifs 2026 du groupe seront annoncés le jeudi 22 janvier, lors de la publication du reste de ses résultats annuels.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Kate Entringer)

ARGAN
64,8000 EUR Euronext Paris -0,31%
