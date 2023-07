(AOF) - Argan renforce son implantation en Normandie avec un nouveau projet en construction à Eslettes (76), à proximité de Rouen. Ce bâtiment de 4 600 mètres carrés sera exploitée par DSV Road, dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans. La foncière française spécialisée dans les entrepôts a fait son entrée sur le marché normand en 2022, avec la livraison de deux plateformes logistiques à proximité de Rouen et de Caen. Il s’agira de la seconde collaboration entre DSV et Argan, déjà propriétaire du site exploité par l’organisateur de transport et de solutions logistiques à Gennevilliers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.