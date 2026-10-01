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Argan relève de nouveau son objectif annuel de revenus locatifs
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 17:45

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Argan ARGAN.PA a de nouveau relevé jeudi son objectif annuel de revenus locatifs à 222 millions d'euros, visant une progression de +5% sur un an, la société foncière française citant de solides perspectives au quatrième trimestre.

En juillet, le groupe, spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques, avait déjà relevé son objectif de revenus locatifs à au moins 221 millions d'euros, contre 220 millions d'euros précédemment.

Argan a fait état d'une hausse de 7% de ses revenus locatifs au troisième trimestre de son exercice, à 56,5 millions d'euros. Sur le total des neuf premiers mois, les revenus locatifs progressent de 9%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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2 commentaires

  • 12:17

    l'union fait la force

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