Argan réduit les émissions de CO2 de sites loués à Décathlon
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 07:07
Répartis sur l'ensemble du territoire et totalisant plus de 170 000 m² de surfaces logistiques, ces 4 entrepôts loués par Argan à Décathlon constituent des plateformes clés dans la chaîne de distribution de la marque en France et en Europe.
Sans aucune perturbation des activités logistiques, les chaudières gaz ont été remplacées par des pompes à chaleur dernière génération, une solution permettant de réduire fortement la consommation énergétique et les émissions de CO?.
Permettant d'éviter 700 tonnes de CO? chaque année, soit l'équivalent des émissions annuelles de 120 Français, cette action s'inscrit dans l'objectif d'Argan de réduire de 50% les émissions carbone de son patrimoine entre 2022 et 2030, à 12 000 tonnes.
