information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 17:49

Argan ramène son taux d'occupation à 100% avec la location de son site du Coudray-Montceaux

Argan SA ARGAN.PA :

* ARGAN LOUE 32 000 M² SUR SON SITE DU COUDRAY-MONTCEAUX (91) ET RAMÈNE LE TAUX D'OCCUPATION DE SON PATRIMOINE À 100%

Texte original nGNE5t2CSR Pour plus de détails, cliquez sur ARGAN.PA

(Rédaction de Gdansk)