Argan prépare son prochain refinancement obligataire, signe un emprunt bridge-to-bond de €500 mlns

Argan SA ARGAN.PA :
* PRÉPARE SON PROCHAIN REFINANCEMENT OBLIGATAIRE ET SIGNE UN EMPRUNT DIT BRIDGE-TO-BOND DE 500 MEUR
* UN FINANCEMENT COURT-TERME DE 500 MLNS D'EUROS POUR PRÉPARER UNE PROCHAINE ÉCHÉANCE OBLIGATAIRE
* CE FINANCEMENT VISE À PRÉPARER LE REFINANCEMENT OBLIGATAIRE, ENVISAGÉ COURANT 2026, DE L'EMPRUNT RÉALISÉ EN 2021 ET À ÉCHÉANCE LE 17 NOVEMBRE 2026
* CE CRÉDIT POURRA ÊTRE PROLONGÉ POUR 2 PÉRIODES SUCCESSIVES DE 6 MOIS CHACUNE
Texte original nGNE6MMCyy Pour plus de détails, cliquez sur ARGAN.PA
(Rédaction de Gdansk)
