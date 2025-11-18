 Aller au contenu principal
Argan prépare son prochain refinancement obligataire, signe un emprunt bridge-to-bond de €500 mlns
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 08:07

Argan SA ARGAN.PA :

* PRÉPARE SON PROCHAIN REFINANCEMENT OBLIGATAIRE ET SIGNE UN EMPRUNT DIT BRIDGE-TO-BOND DE 500 MEUR

* UN FINANCEMENT COURT-TERME DE 500 MLNS D'EUROS POUR PRÉPARER UNE PROCHAINE ÉCHÉANCE OBLIGATAIRE

* CE FINANCEMENT VISE À PRÉPARER LE REFINANCEMENT OBLIGATAIRE, ENVISAGÉ COURANT 2026, DE L'EMPRUNT RÉALISÉ EN 2021 ET À ÉCHÉANCE LE 17 NOVEMBRE 2026

* CE CRÉDIT POURRA ÊTRE PROLONGÉ POUR 2 PÉRIODES SUCCESSIVES DE 6 MOIS CHACUNE

Texte original nGNE6MMCyy Pour plus de détails, cliquez sur ARGAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

