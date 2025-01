Argan: objectif de RNR dépassé en 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Argan publie un résultat net récurrent (RNR) part de groupe en hausse de 9% à 137 millions d'euros à fin 2024, avec une marge toujours élevée de 69% des revenus locatifs, soit au-delà de l'objectif fixé pour l'année de 135 millions.



Intégrant aussi l'effet lié à la variation de juste valeur du patrimoine, redevenu positif avec un impact de +118 millions, le résultat net part du groupe redevient de fait positif (en comparaison à 2023), à 245,7 millions d'euros sur 12 mois.



Pour 2025, la foncière anticipe un RNR part du groupe de 151 millions d'euros pour des revenus locatifs en hausse de 6% à 210 millions, ainsi qu'un dividende par action de 3,45 euros, accru de 5% par rapport à celui de 3,30 euros au titre de 2024.



Par ailleurs, Argan présente un plan directeur 2025-30, qui vise une croissance nette de 3% par an financée principalement par le produit des arbitrages, ainsi qu'une réduction du ratio dette nette sur EBITDA à six fois en 2030 contre neuf fois en 2024.





