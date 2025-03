Argan: nouvel entrepôt inauguré près de Metz information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Argan fait part de l'inauguration de son nouvel entrepôt labellisé Aut0nom d'Augny, situé sur une ancienne base aérienne à la périphérie Sud de Metz, au coeur d'une métropole de 240.000 habitants, et en prise directe avec l'autoroute A31.



D'une surface de 9.500 m², ce site est exploité par 4MURS dans la cadre d'un bail de neuf ans fermes. Il permet de gérer la logistique des 7.000 références distribuées par l'enseigne, et d'accompagner sa croissance et notamment l'élargissement de sa gamme.



'Équipé en toiture d'une centrale photovoltaïque développant une puissance de 250 kWc couplée à des batteries de stockage de l'énergie d'une capacité de 250 kWh, il produit sa propre énergie verte pour son autoconsommation', met en avant la foncière.





