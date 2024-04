Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: nouveau projet Aut0nom à Chartres information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Argan fait part du lancement d'un nouveau projet labellisé Aut0nom à Chartres, portant sur une nouvelle plateforme de 18.000 m² à proximité de l'autoroute A11, de la RN10, de la Rocade de Chartres et de la future A154.



Ce futur site logistique de pointe, composé de trois cellules (deux à températures dirigées et une réfrigérée), sera exploité dans le cadre d'un bail en état futur d'achèvement de dix années fermes. Sa livraison est attendue pour le début de l'année 2025.



Équipé d'une centrale photovoltaïque en toiture couplée à des batteries de stockage, il produira sa propre énergie verte pour son autoconsommation. Les émissions de CO2 résiduelles seront compensées par un plan de reforestation mené en France.





