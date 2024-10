Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: nouveau pacte entre la famille Le Lan et Predica information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier logistique Argan annonce que la famille Le Lan et Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, ont signé un nouveau pacte d'une durée de cinq ans. Entré en vigueur le 15 octobre 2024, il se substitue au précédent conclu en 2019.



Dans le cadre de ce renouvellement, il est envisagé que la gouvernance d'Argan évolue avec un conseil de surveillance resserré autour de six membres, contre huit actuellement, en visant ainsi une efficacité accrue de cette instance centrale de gouvernance.



Le conseil serait alors composé de trois membres proposés par la famille Le Lan, deux membres indépendants, ainsi que Predica. La famille Le Lan et Predica pourront proposer chacun la nomination d'un censeur, sans droit de vote, au sein du conseil.



Pour rappel, les détentions respectives au sein du capital d'Argan sont de 36,7% pour la famille Le Lan et de 15% pour Predica. Les parties ont convenues de se rencontrer avant l'échéance de ce pacte pour, le cas échéant, définir les termes d'un nouvel accord.





Valeurs associées ARGAN 69,40 EUR Euronext Paris +0,29%