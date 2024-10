Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Argan: livraison d'une plateforme Aut0nom près de Caen information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Argan annonce qu'au terme d'un chantier de 15 mois, les équipes de Carrefour Supply Chain ont pris possession de leur nouvelle plateforme logistique Aut0nom de 82.000 m², à Mondeville, à l'est de Caen, un projet accompagné de la plantation de plus de 11.000 arbres.



Mené conjointement par Argan et Carrefour via leur joint-venture Cargan-Log, il a été développé sur une ancienne friche industrielle Stellantis (ex-PSA) de 30 hectares, préalablement dépolluée, permettant de fortement limiter l'artificialisation des sols.



Développé sur huit cellules de stockage, le site accueille, dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de neuf ans, les activités anciennement opérées à Carpiquet et accompagne ainsi la montée en puissance des activités logistiques de Carrefour dans la région.





