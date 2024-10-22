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Argan-La famille Le Lan et Predica renouvellent leur pacte pour 5 ans
information fournie par Reuters 22/10/2024 à 19:33

Argan SA ARGAN.PA :

* LA FAMILLE LE LAN ET PREDICA RENOUVELLENT LEUR PACTE POUR UNE DURÉE DE 5 ANS

* LA FAMILLE LE LAN ET PREDICA, FILIALE DE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, SIGNENT UN NOUVEAU PACTE D'UNE DURÉE DE 5 ANS

* ENTRÉ EN VIGUEUR LE 15 OCT, IL SE SUBSTITUE AU PRÉCÉDENT, TOUT EN RÉAFFIRMANT NE PAS AGIR DE CONCERT VIS-À-VIS D'ARGAN (LES MEMBRES DE LA FAMILLE LE LAN AGISSENT DE CONCERT ENTRE EUX À L'ÉGARD D'ARGAN)

* IL EST ENVISAGÉ QUE LA GOUVERNANCE D'ARGAN ÉVOLUE AVEC UN CONSEIL DE SURVEILLANCE RESSERRÉ AUTOUR DE 6 MEMBRES, CONTRE 8 ACTUELLEMENT

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur ARGAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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